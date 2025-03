John Lawler di Ford Motor Company entra nel board di ACEA

John Lawler, vicepresidente di Ford Motor Company, è entrato come membro del consiglio di amministrazione in ACEA, l'Associazione europea dei costruttori di automobili di cui Ford è uno dei fondatori.

Lawler, si legge nel comunicato dell'Ovale Blu, sosterrà un'industria automobilistica europea più competitiva e la rapida attuazione delle condizioni abilitanti per una transizione di successo alla mobilità elettrica.

In particolare mentre la Commissione europea pubblica il suo piano d'azione per l'automotive, Lawler sarà impegnato a sottolineare la necessità di maggiore flessibilità nel soddisfare gli obiettivi sulle emissioni, poiché la domanda di veicoli elettrici rimane al di sotto delle previsioni.

"ACEA è la voce guida del settore automobilistico europeo - ha affermato il vicepresidente di Ford - e lavora per una nuova era di mobilità, in cui tutti gli europei possono accedere a soluzioni di trasporto convenienti e sicure. Non vedo l'ora di rafforzare il posto di Ford al tavolo mentre il settore lavora per una transizione di successo verso la mobilità elettrica.

Sono incoraggiato dalla leadership della presidente von der Leyen e dall'urgenza della Commissione Europea di affrontare le questioni critiche della flessibilità di conformità, della competitività dei costi industriali e di condizioni abilitanti più forti".



