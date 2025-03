Eric Laforge vp responsabile servizi commerciali Renault

Eric Laforge è entrato a far parte del Gruppo Renault come vicepresidente responsabile dei servizi commerciali. Eric Laforge (da non confondersi con Bruno nuovo direttore delle risorse umane della Losanga) proviene da Stellantis dove ha ricoperto nel suo ultimo incarico la posizione di direttore dei marchi Jeep, Ram e Dodge nell'Europa allargata. Eric Laforge succede a Xavier Martinet che ha lasciato il Gruppo e riferirà direttamente a Luca de Meo, ceo di Renault.

Laureato al'École Supérieure de Gestion et Finance di Parigi Eric Laforge ha 58 anni di cui oltre 30 trascorsi nel settore automobilistico. Dopo aver iniziato a lavorare in Fiat Auto nel 1990, ha trascorso diversi anni nel settore vendite in Francia e Italia, in particolare come amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles in Svizzera e poi in Germania.

Dal 2015 al 2018 è stato direttore di diversi mercati all'interno di Mopar Parts & Services. Nel 2019 è diventato direttore dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri per l'Europa centrale di FCA, per poi diventare responsabile di Fiat Professional. Nel 2021 è stato nominato responsabile della business unit veicoli commerciali di Stellantis in Europa.





