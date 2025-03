Tomaszkiewicz nominato nuovo ceo di Stellantis Polska

Wojciech Tomaszkiewicz è stato nominato nuovo ceo di Stellantis Polska. In questa posizione riferirà a Christophe Musa, responsabile dei 25 mercati europei di Stellantis ed avrà la responsabilità dell'attività commerciale dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot, nonché dei veicoli usati Spoticar, del servizio post-vendita e dei ricambi e servizi.

Laureato in economia alla università di Metz, in Francia Tomaszkiewicz vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore automobilistico in Polonia e all'estero, di cui oltre 10 nella gestione dei dealer.

La sua carriera professionale è iniziata nel 1994 presso il marchio Citroën in Polonia e successivamente si è spostato a Parigi cove ha gestito uno showroom Citroën. In seguito è stato responsabile dell'apertura della prima filiale ufficiale del marchio Citroën in Polonia. E' stato anche direttore commerciale per la regione europea del marchio Citroën e direttore generale dei marchi Peugeot e Citroën per la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Slovacchia. Nel 2012 è passato a Volkswagen Group Polska, dove come direttore del marchio VW Osobowe ed è stato in seguito responsabile della rete di auto usate Das WeltAuto.

Dal maggio 2018 era amministratore delegato di L'Espace H - Bmw & Mini nella regione di Strasburgo, in Francia, con responsabilità della vendita di auto nuove e usate e dell'assistenza.



