Jean-Antoine Bergue nuovo direttore finanziario di Alpine

A partire da oggi, Jean-Antoine Bergue è il nuovo direttore finanziario di Alpine che subentra a Duncan Minto, nominato direttore finanziario del Gruppo Renault.

Bergue entra a far parte del Comitato di Direzione di Alpine e risponde, in linea gerarchica a Philippe Krief, Ceo di Alpine del Gruppo Renault, e dal punto di vista funzionale a Duncan Minto.

Jean-Antoine Bergue lavora nel Gruppo da 35 anni e in precedenza è stato direttore finanziario di The Future Is Neutral, società creata dal Gruppo Renault per sviluppare un'economia circolare a 360° per l'industria automobilistica.

"Grazie alla sua comprovata esperienza in Renault Group - ha commentato Krief - Bergue contribuirà all'attuazione del progetto che stiamo portando avanti, sotto la guida di Luca de Meo, per permettere alla marca Alpine di dare un contributo significativo alla performance del Gruppo".

Laureato all'EDHEC (École des Hautes Études Commerciales) e all'Università Sorbona, Jean-Antoine Bergue è entrato in Renault Group nel 1990. Dopo avere ricoperto diverse posizioni nelle funzioni finanziarie di Renault, è stato nominato direttore finanziario di Renault-Nissan in Portogallo nel 2003.

Nel 2013, è stato promosso vicepresidente performance e controllo commerciale all'interno di Renault ed è diventato direttore finanziario di Renault Retail Group nel 2018. È entrato a far parte di The Future Is Neutral nel 2024.



