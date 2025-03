Stellantis: Sébastien Caron assume guida Pro One Francia

Giro di poltrone nelle posizioni direttive di Stellantis in Francia. Sébastien Caron è stato nominato direttore di Pro One France, in sostituzione di Rubina Rovere, che presto sarà assegnata a incarichi a livello internazionale.

Caron - laureato alla Birmingham City University e alla Toulouse Business School - ha trascorso tutta la sua carriera nel gruppo PSA, poi in Stellantis e di recente è stato direttore di Citroën Francia.

La sua posizione alla guida di Citroën Francia viene presa da Edouard George che vanta oltre 20 anni di esperienza in vendite, marketing e gestione delle prestazioni.

Laureato presso Sciences Po Lyon e EM Lyon Business School, George di recente ha ricoperto il ruolo di direttore domanda e performance commerciali all'interno della supply chain per l'espansione di Stellantis in Europa.

Infine Charles Peugeot (uno dei figli di Robert Peugeot) assume la direzione di Opel Francia in sostituzione di Vincent Rolinet, chiamato a svolgere altre funzioni in Europa. Charles Peugeot ha ricoperto vari incarichi come direttore vendite in Europa e, più di recente, negli Stati Uniti.

Formatosi presso la SupMéca e l'Ecole IFP, Charles Peugeot ha costruito la sua carriera presso Citroën, DS e il gruppo PSA, dove ha guidato progetti strategici, dallo sviluppo di prodotti (come la DS 3) alla gestione della rete di distribuzione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA