Hyundai Italia, Montibeller capo Marketing e Comunicazione

Hyundai Italia annuncia la nomina di Matteo Montibeller a Head of Marketing & Communication Department.

Montibeller, 42 anni, è laureato in Economia all'Università Cattolica e nella sua carriera ha ricoperto diverse posizioni sia in Italia che all'estero, in primarie aziende del settore, come Bmw e Stellantis dove, recentemente, era Global Director of Brand Content di DS Automobiles.

Forte di una solida esperienza nel mondo automotive e nel settore dei beni di largo consumo in ambito marketing e sales, Montibeller prende la guida della divisione Marketing & Communication di Hyundai con l'obiettivo di aumentarne la notorietà ed il posizionamento del brand sul mercato italiano.

Nel nuovo incarico, Montibeller riporterà direttamente a Francesco Calcara, presidente e CEO di Hyundai Italia, e si occuperà di implementare le attività di marketing e comunicazione per contribuire a far crescere il brand nel mercato italiano, lavorando in sinergia con la neonata direzione PR & eventi guidata da Giulio Marc D'Alberton.

