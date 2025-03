Kia UK, Steve Hicks è stato nominato Direttore Marketing

Kia UK annuncia due importanti cambiamenti nel suo team di management senior, al fine di preparare l'azienda alla sua strategia Take the Lead per il 2025, che si concentra nell'introduzione del numero più alto di veicoli elettrificati in un singolo anno, nonché nell'ingresso nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con la Kia PV5 completamente elettrica e innovativa.

I cambiamenti riguardano Steve Hicks, che è stato nominato Direttore Marketing di Kia UK, e Sanka De Silva, che assumerà il ruolo di Direttore Vendite.

Hicks, precedentemente Direttore Vendite di Kia UK, è entrato nell'azienda nel 2017, guidando tutti i canali di vendita, sia al dettaglio che per le flotte, per auto nuove e usate, in collaborazione con la rete di concessionari composta da 190 membri. Ha svolto un ruolo decisivo nella crescita sostenibile delle vendite di Kia negli ultimi anni, aumentando le vendite di auto nuove da 93.304 unità nel 2017, al record di 112.252 nel 2024, mantenendo al contempo livelli esemplari di soddisfazione e partnership con i concessionari.

De Silva, invece, è entrato a far parte di Kia UK nel 2017, con un chiaro focus sulle comunicazioni di marketing strategico per i concessionari e sui programmi retail. Successivamente ha guidato la funzione marketing più ampia del Regno Unito, durante un periodo di grande trasformazione del marchio e della transizione dell'azienda verso l'elettrificazione. Sanka porta con sé anche una vasta esperienza proveniente da altri marchi automobilistici, inclusi ruoli commerciali e di vendita.

Sia Hicks che De Silva mantengono la loro posizione equivalente nel consiglio di amministrazione di Kia UK e continuano a riferire al Direttore Commerciale, Simon Hetherington.



