Sagree Sardien ai vertici di Mercedes Benz Vans

Nominata una nuova manager ai vertici della struttura Van di Mercedes-Benz: Sagree Sardien, responsabile per la Stella per le vendite auto nelle regioni Overseas assumerà dal primo maggio il ruolo di responsabile vendite e marketing della divisione Van del Marchio. La Sardien, che ha alle spalle una lunga carriera nella Casa tedesca, subentrerà nel ruolo a Klaus Rehkugler che a sua volta cambierà posizione, diventando, sempre dal primo maggio, il numero 1 della nuova area Product Management di Mercedes Benz Cars.

La Sagree è entrata nel Gruppo tedesco nel 2008, con la qualifica di responsabile delle operazioni in Sud Africa per Daimler Fleet Management. In 17 anni di carriera aziendale ha ricoperto ruoli di responsabilità crescenti nelle aree vendita, gestione del prodotto, post-vendita, logistica ricambi, assistenza clienti e distribuzione.

Trasferitasi a Stoccarda nel 2018, è stata tra l'altro responsabile Market management per il Giappone, la Corea, l'Australia, la Turchia, il Sud Africa, il Middle East e l'Egitto, prima di diventare Ceo e Presidente di MB Malaysia e responsabile del Sud Est Asia.

Nel 2023 la Sardien ha assunto il ruolo attuale alla guida del Marketing e Vendite di Mercedes-Benz Cars Overseas, occupandosi direttamente di circa 120 mercati.



