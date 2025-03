Jennermann ceo neocostituta Elly Mobility, Gruppo Volkswagen

Volkswagen AG, dopo aver costituito la nuova società Elly Mobility, che ha preso corpo per supportare la mobilità elettrica dalla fusione di Logpay Transport Services, Volkswagen Financial Services e Volkswagen Charging (più nota come Elli), ha ora nominato due manager di punta per guidarla.

Sono il nuovo ceo Joschi Jennermann, che dal 2023 era vice president settore residential di Elli. Ed il nuovo direttore finanziario (Cfo) Sebastien Steffen che a sua volta faceva parte del Gruppo tedesco dal 2018 come deputy head of mergers & acquisitions and strategic cooperations di Volkswagen Financial Services AG.

Attraverso Elly Mobility, spiega l'azienda, Volkswagen intende aumentare la propria competitività nel settore elettrico con un'offerta di servizi a 360 gradi e una gamma ampliata di soluzioni per i clienti privati e le flotte che puntano sulla mobilità elettrica.

Elli Mobility, frutto di questo consolidamento, sarà interamente controllata da Elli e dovrebbe essere operativa a partire da questo marzo 2025. La nuova società combina l'esperienza di Logpay nell'ambito dei servizi relativi alle carte carburante e a quelle di ricarica con le soluzioni avanzate di Elli per la mobilità elettrica e le infrastrutture per la loro ricarica.

"Unendo le forze - ha dichiarato Giovanni Palazzo, ceo di Elli - abbiamo la possibilità di creare un'offerta ancora più solida e competitiva, che ci posizionerà come uno dei principali fornitori di mobilità in Europa".

"Copriremo sia le esigenze degli utenti dei veicoli elettrici, sia la crescente richiesta da parte di privati e aziende che utilizzano anche veicoli con motore termici".

