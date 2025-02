Yvonne Bettkober guiderà dipartimento Trasformazione di Audi

Yvonne Bettkober, in precedenza responsabile dello sviluppo organizzativo e della trasformazione globale presso Volkswagen AG e Cariad, guiderà dal primo marzo ìl neo-costutito dipartimento 'Trasformazione, Consulenza e Organizzazione' di Audi.

Come spiega il comunicato questa nomina rientra nell'accelerazione dell'Agenda Audi e la trasformazione dell'azienda. Il consiglio di amministrazione della Casa di Ingolstad sta attualmente attuando una serie di cambiamenti strutturali all'interno di Audi.

Questo per soddisfare le crescenti esigenze economiche e la crescente pressione della concorrenza, nonché per rafforzare la propria posizione sul mercato globale. Con l'obiettivo - si precisa - di riorganizzare l'intera azienda, ridurre i costi, aumentare la produttività e l'innovazione e garantirne la competitività a lungo termine.

"Con Yvonne Bettkober - ha commentato Gernot Döllner ceo di Audi - abbiamo acquisito una manager esperta e competente.

Grazie alla sua esperienza nel settore tecnologico e digitale a livello internazionale, porterà preziosi spunti di cui abbiamo bisogno in questo momento nella trasformazione di Audi".

La Bettkober vanta oltre 20 anni di esperienze dirigenziali a livello internazionale, tra cui quelle presso Volkswagen - dove è entrata nel 2023 - in Microsoft e in Amazon Web Services. E' laureata in ingegneria delle telecomunicazioni presso la Technische Universität Berlin ed ha conseguito un master in International business alla University of Warwick.

