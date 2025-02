Breckner è il nuovo responsabile Finanza e IT di Porsche

Porsche AG ha comunicato un cambiamento nel consiglio di amministrazione che era stato pianificato da tempo. Jochen Breckner (47 anni) ha assunto la responsabilità del dipartimento Finanza e IT mentre Matthias Becker (54 anni) è andato a gestire le vendite e marketing.

In queste posizioni Breckner e Becker succedono rispettivamente a Lutz Meschke (58 anni) e Detlev von Platen (61anni) che hanno lasciato l'azienda di comune accordo.

Meschke lascia Porsche dopo 24 anni di servizio mentre von Platen vi lavorava dal 1997. Nella la sua carriera è stato ceo di Porsche Francia e poi presidente e ceo di Porsche Cars North America.

Breckner in precedenza ha diretto la segreteria generale e lo sviluppo aziendale di Porsche ed è stato responsabile della regione dei mercati esteri e in crescita di Porsche AG. Becker lavora invece per Porsche AG dal 2015.

E' stato capo dell'Oltremare e I mercati in crescita in cui ha regioni di vendita sono il Sud-est asiatico, l'Australia, il Medio Oriente, l'Africa e l'America Centrale e Meridionale.

Ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nel Gruppo Volkswagen per Audi, Škoda e Volkswagen



