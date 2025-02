Tatiana Clarino è responsabile after sales di Moto Morini

Moto Morini ha annunciato l'ingresso di Tatiana Clarino nel proprio team, in qualità di responsabile after sales, per la gestione di tutte le attività relative al post-vendita, con l'intento di fornire ai clienti Moto Morini un servizio sempre più efficiente e su misura. Tatiana Clarino ha ricoperto diversi ruoli analoghi nel mondo delle due ruote e le sue competenze spaziano dalla gestione operativa alla pianificazione strategica, unendo capacità organizzative e un'attenzione alla soddisfazione dei clienti. "L'arrivo di Tatiana - ha commentato il general manager di Moto Morini, Alberto Monni - è un segnale concreto della nostra volontà di porre sempre maggiore attenzione alla soddisfazione dei clienti. La sua professionalità e competenza ci aiuteranno a potenziare ulteriormente il servizio post-vendita, che rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita e il successo di Moto Morini".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA