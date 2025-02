Limpert nuovo global managing director marchio Range Rover

JLR ha annunciato la nomina, con effetto immediato, di Martin Limpert a global managing director del marchio Range Rover. Limpert proviene dall'azienda ed è stato in precedenza regional director, overseas di JLR.

E' laureato in economia e marketing alla università di Dusseldorf e vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore delle auto sportive e di lusso avendo ricoperto cariche crescenti tra il 2003 e il 2018 in Porsche.

E' stato ceo di Porsche Taiwan, managing director Porsche Asia Pacific, general manager area Europa orientale e occidentale di Porsche AG e, in precedenza, anche responsabile della gestione vendite nelle filiali Porsche in Italia, Spagna, Europa orientale e centrale. Nella nuova posizione in JLR Limpert supervisionerà la visione commerciale e del marchio Range Rover, nonché la strategia di prodotto, incluso il lancio dei prossimi modelli completamente elettrici Range Rover, a partire dal 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA