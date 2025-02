Bentley Motor, Axel Dewitz entra nel consiglio per la Finanza e l'IT

Bentley Motors ha annunciato la nomina di Axel Dewitz come membro del consiglio per la Finanza e l'IT, con effetto a partire dal 1° aprile 2025, riportando direttamente al Presidente e CEO, Dr. Frank-Steffen Walliser.

Axel subentra a Jan-Henrik Lafrentz, che lascerà Bentley dopo dieci anni per assumere una nuova posizione all'interno del Gruppo Volkswagen.

"Sono lieto di dare il benvenuto ad Axel nel Consiglio di Amministrazione dopo una carriera così impressionante con il Gruppo Volkswagen e un impegno così grande verso i nostri stretti partner di AUDI AG. - ha detto Frank-Steffen Walliser, Chairman and CEO of Bentley Motors - Le sue esperienze recenti saranno preziose per noi in un momento di transizione strategica e mentre la nostra offensiva sui prodotti e sugli investimenti continua a pieno ritmo." L'ingresso di Axel estende una carriera di 22 anni all'interno del Gruppo, dove ha ricoperto numerosi ruoli di alto livello, in particolare con AUDI AG. Il suo ruolo precedente è stato quello di Vicepresidente Esecutivo, Responsabile della Finanza Aziendale e delle Fusioni e Acquisizioni di AUDI AG.

Prima di questo, ha assunto la responsabilità della Strategia Aziendale, delle Imposte, delle Dogane e dei Concetti di Investimento dell'organizzazione. Inoltre, Axel è stato determinante nell'IPO di Porsche AG, ricoprendo un ruolo di project management per il gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA