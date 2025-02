Lamborghini, Andrea Costantini è il nuovo direttore qualità

Andrea Costantini è il nuovo direttore qualità di Automobili Lamborghini, una posizione arrivata a seguito di un periodo di formazione ed affiancamento di sei mesi presso il dipartimento di qualità Audi in Germania. In Lamborghini dal 2002, Costantini, dopo la laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Bologna, ha iniziato la sua carriera nel settore automotive in VM Motori ed Aprilia Moto. Fino al 2004 si è occupato della industrializzazione e delle tecnologie della nuova linea di assemblaggio della Gallardo; poi, dal 2004 ha contribuito alla creazione del primo dipartimento di Pre Series Center (PSC) e si è occupato della industrializzazione dei nuovi modelli. Nel 2006 è avvenuto il passaggio alla gestione diretta della produzione, prima in qualità di responsabile delle linee di assemblaggio veicoli, poi di tutta la produzione fino alla delibera finale di prodotto.

Inoltre, dal 2021 ha assunto anche la responsabilità del Manufacturing Engineering.

"Per Automobili Lamborghini, la qualità è prima di tutto una responsabilità e un impegno nei confronti dei nostri clienti - ha affermato Costantini - ad oggi, la sfida più grande è affrontare l'evoluzione tecnologica e la crescente complessità del settore, che richiedono un'attenzione costante per assicurare la piena conformità delle nostre vetture alle normative vigenti e alle diverse regolamentazioni internazionali".



