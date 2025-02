A Brembo il good design award per la pinza freno Hypure

Brembo si aggiudica il good design award 2024, nella categoria industrial, per il design d'impatto della pinza freno per motociclette Hypure, che combina estetica e funzionalità.

In linea con la recente filosofia progettuale di Brembo, Hypure vanta un design fatto di linee pulite e razionali e per la prima volta asimmetrico. Grazie al suo particolare design asimmetrico, Hypure raggiunge infatti una notevole riduzione di peso del 10% rispetto alla pinza di riferimento per la stessa applicazione, rendendola il componente più leggero della sua categoria.

Brembo continua a investire in "ricerca e sviluppo per mantenere la sua posizione di leader nel settore. La vittoria del Good Design Award 2024 è una testimonianza del successo della strategia dell'azienda orientata all'innovazione e alla qualità", spiega una nota di Brembo.



