Bouteleau vice ceo svp Europe Stellantis Financial Services

Hélène Bouteleau è stata nominata deputy ceo e senior vice presidente commerce Europe di Stellantis Financial Services. Entrerà in carica il prossimo primo aprile per sostituire Laurent Aubineau, che ha deciso di ritirarsi dopo 38 anni di carriera in azienda.

Entrata a far parte del gruppo 25 anni fa, come controller di Peugeot Portogallo, la Bouteleau ha via via ricoperto posizioni sempre più importanti nella gestione, nella finanza, nelle vendite e nel marketing.

Nel 2021 è stata nominata vicedirettrice generale della struttura captive dell'azienda, operativa dal 2023 con il nome di Stellantis Financial Services Europe & South America.

Coprendo tutti i marchi Stellantis in queste regioni nella sua veste in Stellantis Financial Services Hélène Bouteleau è diventata membro del consiglio di amministrazione dell'azienda in Italia, Spagna e Francia.

Le competenze principali - ricorda la stessa Bouteleau - includono controllo finanziario, negoziazione, gestione, analisi finanziaria, risorse umane, gestione di team, gestione della flotta, capacità organizzative, audit interno, gestione delle vendite e marketing digitale.

Laureata alla Universidade Católica Portuguesa e alla University of Lisbon, la Bouteleau è titolare di un master in marketing digitale rilasciato dalla IPAM di Lisbona e di un master in management ottenuto presso l'INSEAD di Fontainebleau in Francia.

