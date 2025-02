Volkswagen, Christine Wolburg nominata Chief Brand Officer

Christine Wolburg è stata nominata Chief Brand Officer del marchio Volkswagen a partire dal primo aprile 2025 e riporterà direttamente a Thomas Schäfer, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG, Brand Group Core e CEO del marchio. Christine Wolburg, ex responsabile Vendite e Marketing della Berliner Verkehrsbetriebe, vanta una lunga esperienza nell'industria automobilistica e una solida competenza nello sviluppo e nell'implementazione di esperienze di brand proiettate al futuro. Nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile della strategia globale dell'esperienza di brand e porterà ad un ulteriore sviluppo dell'approccio olistico del marchio Volkswagen e fungerà da interfaccia centrale per le aree chiave come il design, la strategia del veicolo, il business digitale e la comunicazione. Gestirà inoltre l'introduzione e il lancio di una governance completa del marchio in tutte le regioni, con l'obiettivo di creare un'esperienza di marca coerente in tutto il mondo. Infine, Wolburg subentrerà nella Direzione Marketing del marchio Volkswagen a Susanne Franz, che assumerà un ruolo diverso all'interno del gruppo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA