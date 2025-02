Maria Teresa Cicini nel gruppo BIG Ecosistema e Mobilità

Maria Teresa Cicini è il nuovo group marketing & communication manager del gruppo BIG Ecosistema e Mobilità, con sede ad Anagni (FR), per il quale sarà responsabile della definizione e dell'implementazione delle strategie di marketing e comunicazione, al fine di rafforzarne la posizione di mercato, promuovendo, nel contempo, una cultura aziendale orientata all'innovazione ed alla sostenibilità.

Laureata in Lettere, ha un trascorso lavorativo di oltre 27 anni in Mercedes-Benz Italia, dove, ricoprendo diverse posizioni in ambito sales van e truck, finance & controlling, press relation cars & vans, marketing experience&retail, ha acquisito competenze tecniche ed una molteplicità di punti di osservazione relative al business automotive, con un forte focus su comunicazione, marketing e customer experience, che potrà riversare nel gruppo BIG Ecosistema e Mobilità, che si occupa di vendita e noleggio di veicoli commerciali ed industriali, soluzioni di gestione flotta, mobilità efficiente e di allestimento.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Maria Teresa nel nostro team - ha dichiarato Ambra Cruciani, ad di BIG e vice presidente di Ecosistema - la sua vasta esperienza e la sua visione strategica saranno fondamentali per affrontare le sfide future e per posizionare il gruppo come uno dei principali riferimenti nel nostro settore".

"Sono molto felice di unirmi a Big, Ecosistema e Mobilità, in un momento così emozionante e di crescita - ha affermato Maria Teresa Cicini - sono entusiasta di lavorare con un team così talentuoso e visionario e di contribuire allo sviluppo di strategie innovative che possano portare il gruppo verso nuovi traguardi".

