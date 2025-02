Mete Ekin nuovo presidente di Bridgestone per la regione EMEA

A seguito del pensionamento di Laurent Dartoux, Bridgestone ha affidato la presidenza per la Regione Europa, Medio Oriente e Africa a Mete Ekin, manager di grande esperienza nel settore visto che ha lavorato per quasi 30 anni in Pirelli.

Formatosi nella azienda milanese, Ekin vi ha lavorato fino a gennaio 2016 entrando in quel periodo in Bridgestone. Da allora ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità a livello internazionale, fino a diventare nel 2011 ceo di Pirelli in Turchia.

Per garantire una transizione quanto più fluida possibile, il Gruppo giapponese precisa che Laurent Dartoux affiancherà il suo successore in ruoli di consulenza fino alla fine del prossimo mese di marzo.



