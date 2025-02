Paola Pichierri direttrice europea vendite flotte di Alpine

Paola Pichierri, che è stata la direttrice vendite BtoB (cioè alle flotte e ai clienti aziendali) di Stellantis entra nel Gruppo Renault per assumere il ruolo di direttore europeo delle vendite alle flotte e delle auto usate di Alpine.

Paola Pichierri vanta una importante esperienze nelle Case automobilistiche, dove è entrata nel 1997 dopo aver lavorato per quasi tre anni nello sviluppo reti per Autoglass, l'azienda specializzata nella sostituzione e nella riparazione dei cristalli.

Sono seguite lunghe esperienza in FCA Fiat Chrysler Automobiles e PSA sempre nell'ambito dello sviluppo reti e delle vendite alle aziende.

Nel 2022 è stata nominata amministratore delegato Alfa Romeo e Lancia per il mercato francese. E' poi stata chiamata da Stellantis (dal novembre 2022 all'ottobre 2024 a guidare delle vendite B2B di otto marchi del Gruppo in Francia.

Prima dell'ingresso in Alpine, Paola Pichierri ha anche lavorato per sei mesi alla Hyundai Connected Mobility, con sede a Francoforte, dove è stata responsabile vendite e operazioni in Europa.



