Omoda e Jaecoo, Gary Lan nominato CEO per il Regno Unito

Omoda e Jaecoo ha nominato Gary Lan nel ruolo di chief executive officer (CEO) per il Regno Unito, con effetto immediato. Lan sarà responsabile della gestione delle operazioni dell'azienda nel Paese, supervisionando l'espansione dei marchi e rafforzando la loro presenza in uno dei principali mercati automobilistici d'Europa.

La nomina di Lan coincide con il debutto ufficiale del marchio Jaecoo nel Regno Unito e l'inizio delle consegne ai clienti della Jeacoo 7 a fine gennaio 2025. Inoltre, arriva subito dopo il lancio di Omoda nel settembre 2024.

La sua esperienza nella leadership sarà importante per accelerare l'impulso, ottimizzare le operazioni, aumentare la consapevolezza del marchio e offrire un'esperienza premium sia ai clienti che ai partner.

Lan lavorerà a stretto contatto con Victor Zhang, che continuerà nel suo ruolo di direttore Paese per il Regno Unito.





