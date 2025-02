Bruno Laforge è Chief Human Resources Officer del Gruppo Renault

Bruno Laforge entra a far parte del Gruppo Renault come Chief Human Resources Officer.

In precedenza direttore delle Risorse Umane presso Capgemini, Laforge, che sarà operativo dal 1° aprile 2025, succederà a François Roger e sarà membro del Leadership Team, riportando al ceo del Gruppo, Luca de Meo.

Cinquantasei anni, Bruno Laforge ha trascorso la maggior parte della sua carriera nelle Risorse Umane, in vari settori focalizzati sulla tecnologia (aziende di servizi digitali, farmaceutica, petrolio e gas, automotive).

''Vorrei innanzitutto ringraziare François per l'impegno dimostrato fin dal suo arrivo nel Gruppo, nel 2018. Ora non vedo l'ora di iniziare a lavorare in stretta collaborazione con Bruno, che avrà il compito di proseguire ed accelerare la trasformazione mondiale della nostra azienda all'interno dei profondi cambiamenti che il settore sta attraversando. La sua grande esperienza nella gestione dei talenti e il suo percorso internazionale saranno per noi una risorsa fondamentale per fare del Gruppo Renault una 'great company'' ha detto Luca de Meo commentando la nomina.

Con una grande esperienza alle spalle in aziende tecnologiche, industriali e di R&S, Bruno ha lavorato in particolare nel settore dell'energia come vicepresidente delle Risorse Umane e responsabile delle fusioni e acquisizioni. È poi entrato nell'industria farmaceutica con Sanofi, dove ha ricoperto, di volta in volta e per 12 anni, il ruolo di VP RH nel settore R&S, SVP HR nella BU Vaccini e, successivamente, SVP Europa, concludendo come SVP, Chief Human Resources Officer & RSE per la nuova organizzazione del comparto chimico. È ora Chief Human Resources Officer di Capgemini, azienda in cui è entrato ad inizio 2023 per guidarne la trasformazione.



