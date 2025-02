Sherry House nominata nuovo direttore finanziario Ford

Per accelerare il piano Ford+ che punta a creare un'azienda dinamica e in crescita dedicata a prodotti, servizi e software, la Casa dell'Ovale Blu ha annunciato importanti cambiamenti nella leadership.

Come previsto Sherry House - che ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della divisione finanza da giugno - è stata nominata direttore finanziario (Cfo). House succede a John Lawler, che continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente di Ford concentrandosi su strategia, partnership, alleanze e sviluppo aziendale.

Marin Gjaja è stato nominato direttore strategico di Ford dopo aver ricoperto ruoli di leadership chiave da quando è entrato a far parte dell'azienda nel 2022, tra cui coo per Ford Model-e. Gjaja - che riferirà a Farley e Lawler - ha trascorso 25 anni presso BCG sviluppando e implementando strategie efficaci per le principali aziende americane. Gjaja riferirà a Farley e Lawler.

A seguito della decisione di andare in pensione di David McClelland, che ha guidato la strategia in Ford dal 2019, le sue funzioni passeranno ad Andrew Frick che assume ulteriori responsabilità come presidente, Ford Blue e Ford Model-e.

Inoltre Frick continuerà a supervisionare Ford Pro fino alla nomina di un nuovo leader.

Kay Hart, che ha guidato l'International Markets Group di Ford verso una redditività record, diventa direttore generale di Ford Model-e, rispondendo a Frick. Hart è stato un membro chiave del Team Edison, che ha sviluppato e lanciato la popolare Mustang Mach-E e la F-150 Lightning.

Infine Sam Wu, attuale presidente e ceo di Ford Cina, assumerà un ruolo ampliato che include la guida dell'International Markets Group. Jeff Marentic responsabile del Ford International Markets Group per effetto di questi cambiamenti riferirà a Wu.

