Mason nuovo direttore mercato Europa occidentale McLaren

McLaren ha rafforzato il suo team dirigenziale con la nomina di Richard Mason - che proviene da Rolls-Royce - quale nuovo market director per l'Europa occidentale.

Proprio grazie all'esperienza di Mason presso la Casa di Goodwood nella gestione dei clienti più esigenti e nel mantenimento di standard di servizio eccezionali, McLaren punta a concentrarsi sul rafforzamento delle relazioni con i clienti assicurando che l'attenzione ai dettagli, che il servizio personalizzato e che l'innovazione rimangano al centro della proposta del brand in Europa occidentale.

Matthew Boguradzki, direttore generale regionale per Europa, Medio Oriente, India e Africa di McLaren Automotive, ha affermato che "l'arrivo di Mason nella famiglia McLaren è una importante notizia. La sua vasta esperienza, in particolare nel segmento ultra-lusso, lo rende il manager perfetto per questa posizione di leadership chiave".

Mason ha lavorato per 10 anni in Rolls-Royce ricoprendo posizioni di crescente responsabilità e in precedenza ha fatto parte per quasi 7 anni dell'organizzazione Peugeot, dove era entrato nel 2000 come stagista.

