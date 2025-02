A Christine Tergeist i brand premium Stellantis in Germania

Christine Schulze Tergeist è stata nominata da Stellantis nuova responsabile del business per i marchi premium (Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia) in Germania nella posizione di brand country director.

In questa posizione la Tergeist sostituisce Niccolò Biagioli che è stato nominato nuovo responsabile delle vendite europee del marchio Citroën.

Prima di diventare brand country director, la Tergeist era direttore del customer management office, che comprende le funzioni media, digital & CRM e online sales per tutti i marchi Stellantis in Germania. "Voglio ringraziare espressamente Niccolò Biagioli, che negli ultimi anni ha creato una solida base per i nostri marchi premium in Germania - ha affermato Florian Huettl, ceo di Opel e responsabile delle attività di Stellantis in Germania.

"Gli auguro ogni successo nel suo nuovo incarico a livello di vendite europeo. Allo stesso tempo, non vedo l'ora di collaborare con Christine Schulze Tergeist nel suo nuovo ruolo e sono ottimista riguardo al futuro. Sono fermamente convinto che questa decisione ci porterà ancora più avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA