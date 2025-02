Stellantis, Anne Abboud responsabile della Divisione Pro One

Anne Abboud ha preso la guida della divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One e ripoterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, Enlarged Europe chief operating officer del gruppo Stellantis.

"Do il benvenuto ad Anne nella sua nuova posizione ed esprimo la mia piena fiducia nella sua competenza ed esperienza" dice Imparato. "Credo fermamente che Anne, insieme a tutto il nostro team, continuerà a far crescere i nostri marchi e a garantire la massima soddisfazione per i nostri clienti professionali".

Anne Abboud vanta una vasta esperienza nel settore commerciale, perché, dal 2018 al 2023, ha guidato la rete di vendita diretta del Gruppo PSA, poi divenuta Stellantis.

Da marzo 2023 è responsabile vendite dell'Ente Stellantis Pro One. Il Gruppo è leader nel settore dei veicoli commerciali in Europa, Medio Oriente e Sud America.

