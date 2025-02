Stellantis, Antonio Filosa leader globale dell'ente Quality

Antonio Filosa assume la leadership globale dell'ente Quality di Stellantis, definito il fulcro della promessa dell'azienda ai clienti, mantenendo anche il ruolo di COO delle Regioni d'America.

Originario di Napoli, Filosa ha conseguito un master in ingegneria presso il Politecnico di Milano. La sua carriera professionale ha avuto inizio nel Gruppo Fiat nel 1999, dove ha accumulato una vasta esperienza globale in diversi ambiti aziendali.

Nella sua carriera è stato capo delle Operazioni di FCA in Argentina e ha anche ricoperto il ruolo di direttore delle Operazioni (COO) di FCA per la regione America Latina. Inoltre, è stato membro del Consiglio Esecutivo del Gruppo FCA dal marzo 2018.

Nel novembre 2023 Antonio Filosa è stato nominato direttore esecutivo (CEO) del marchio Jeep, posizione che ora lasciata a Bob Broderdorf, pur rimanendo supervisore di tutti i marchi Stellantis statunitensi, tra cui Jeep, in qualità di COO per le regioni americane. Da gennaio 2021 Filosa fa anche parte del Team di Alta Direzione di Stellantis.



