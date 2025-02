Peugeot, Alain Favey nominato nuovo CEO

Alain Favey è il nuovo Chief Executive Officer del marchio Peugeot prendendo il posto di Linda Jackson, che dopo 20 anni lascia l'azienda e va in pensione.

Laureato all'HEC di Parigi, Alain Favey ha trascorso i primi 20 anni della sua carriera nel Gruppo PSA, dove è stato Country Managing Director di Citroën, per Danimarca, Belux, Regno Unito, Italia e Francia.

Nel 2009 è entrato a far parte di Volkswagen AG, dove ha ricoperto diverse posizioni internazionali di primo piano presso Porsche Holding, Skoda e Bentley. Da giugno 2023 è diventato CEO di Europcar Mobility Group.

"È con grande orgoglio ed entusiasmo che assumo la guida del Marchio Peugeot - ha affermato Alain Favey - Affrontare nuove sfide è sempre stata la mia forza trainante durante i miei 35 anni di carriera nell'industria automobilistica. Entrare a far parte di Stellantis è in un certo senso un ritorno alle mie radici, con opportunità particolarmente entusiasmanti davanti a me. - ha poi concluso - Siamo a un punto di svolta tecnologico e sociale nel nostro rapporto con l'automobile e il marchio Peugeot, attraverso la sua creatività e innovazione, è per me uno dei principali attori di questa evoluzione".



