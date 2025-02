Moto Morini, a Vito Caramia marketing & communication

Vito Caramia è il nuovo marketing & communication director per l'Europa di Moto Morini. Con una lunga e consolidata esperienza nel settore automotive, Caramia avrà il ruolo di supportare il nuovo corso dell'azienda in Italia e in Europa.

"Siamo entusiasti - ha detto Alberto Monni, general manager di Moto Morini - di accogliere Vito Caramia. Il suo ingresso rappresenta un passo importante nella strategia di crescita di Moto Morini, volta a rafforzare il posizionamento del marchio sui mercati internazionali, con un focus particolare sull'Europa. Le sue competenze trasversali e il suo approccio innovativo saranno fondamentali per portare Moto Morini a nuovi traguardi".

Caramia coordinerà il team di Alessia Sugaris, marketing & communication manager.



