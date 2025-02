Fabio Catone alla guida di Jeep in Europa

Fabio Catone succederà a Eric Laforge come responsabile del marchio Jeep in Europa, con effetto immediato. Laforge lascia Stellantis. Catone ha una vasta esperienza nel settore automobilistico, inclusi sviluppo commerciale, pianificazione vendite, catena di approvvigionamento e acquisti. Dal 2007, la sua carriera comprende ruoli chiave in Stellantis - nei marchi Jeep, Ram e Dodge in tutta Europa - così come in Fca Fiat Chrysler Automobiles e "sarà fondamentale per guidare la continua crescita e il successo del marchio Jeep nel mercato europeo". "Innanzitutto, vorrei ringraziare Eric per il suo eccezionale lavoro, che ha contribuito in modo significativo al successo del marchio Jeep, e gli auguro tutto il meglio per la sua nuova posizione lavorativa. Allo stesso tempo, esprimo la mia piena fiducia in Fabio, che ha una solida esperienza nel settore automobilistico e sarà in grado di dare nuovo slancio al marchio Jeep in tutti i nostri mercati, guidando la nostra organizzazione nella regione dell'Europa allargata", ha detto Jean-Philippe Imparato, responsabile di Stellantis per l'Europa allargata.



