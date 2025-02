DS Automobiles, Xavier Peugeot nuovo CEO del marchio

Xavier Peugeot è il nuovo CEO del marchio DS Automobiles succedendo a Olivier François che prosegue con altri ruoli strategici all'interno del gruppo Stellantis. Al nuovo incarico si aggiunge anche la nomina di Head of Heritage di Stellantis.

Xavier Peugeot ha conseguito un master in management e un master rispettivamente presso l'Università La Sorbonne di Parigi e l'Università Paris Dauphine, è entrato a far parte del Gruppo PSA Peugeot Citroën nel 1994. Negli anni, ha ricoperto diversi incarichi nel settore delle vendite e del marketing, tra cui quello di direttore della filiale Peugeot dei Paesi Bassi tra il 2005 e il 2007 e di direttore Marketing e Comunicazione del marchio Peugeot dal 2009 al 2011.

Nel 2012, in qualità di direttore Prodotto Peugeot, ha dato un contributo importante alla costruzione di una gamma coerente e globale per il marchio.

Nel 2014 ha assunto la direzione del prodotto Citroën, guidando il rinnovamento di una gamma progettata per rendere la mobilità accessibile a tutti. Nel 2019 è stato nominato direttore della Business Unit Veicoli Commerciali, per PSA e poi per il gruppo Stellantis.

