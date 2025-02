Leapmotor Italia, Federico Scopelliti nominato direttore

Federico Scopelliti assume il ruote di direttore del marchio Leapmotor nel mercato italiano dopo aver maturato esperienza in aziende del settore automotive, a livello nazionale ed europeo. L'ultimo è stato quello, per oltre due anni, di direttore di Opel Italia.

"Sono molto orgoglioso per questo nuovo incarico - ha affermato Scopelliti - Leapmotor è un brand giovane, sinonimo di innovazione, qualità e sicurezza. Sono convinto che insieme alla rete dei concessionari Stellantis sapremo conquistare velocemente i clienti italiani con soluzioni di mobilità accessibili e contenuti tecnologici all'avanguardia".

Il lancio di Leapmotor in Europa è avvenuto lo scorso 23 settembre 2024 e, ad oggi, sono stati realizzati oltre 400 punti vendita in 13 mercati europei, tra cui 80 in Italia che rappresenta uno dei mercati di riferimento. I modelli attualmente in vendita sono il suv Leapmotor C10 e la compatta urbana T03.

