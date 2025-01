Volkswagen Group Italia, nuove nomine nel management

Cambiano le responsabilità all'interno del management di Volkswagen Italia con tre nomine.

Andrea Calcagni assume l'incarico di direttore Volkswagen veicoli commerciali, rientrando nella filiale italiana del gruppo, dopo 3 anni di esperienza internazionale come Head of Volkswagen Brand presso Volkswagen Group Japan KK.

Fabio Di Giuseppe lascia la direzione della divisione Volkswagen Veicoli Commerciali, incarico ricoperto per 5 anni, per assumere il ruolo di direttore del reparto Group Operations.

A lui il compito di guidare il team nelle attività di sviluppo e supporto ai brand e alla rete nazionale in un contesto commerciale in profonda trasformazione. Infine, Luca Bedin, precedentemente direttore Group Operations, passa alla direzione della nuova unità organizzativa denominata Legal & Governance con responsabilità per i settori Legal, Governance, Risk, Compliance (GRC), Integrity, Quality e Data Protection. Tutti i ruoli fanno parte del Comitato di Direzione di Volkswagen Group Italia e riportano quindi direttamente a Christoph Aringer, Amministratore Delegato dell'Azienda.



