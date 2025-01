Mourebrun nuovo direttore vendite e rete Renault do Brasil

Ad Arnaud Mourebrun, che occupava la posizione di direttore post-vendita presso Renault do Brasil, è stata assegnata la funzione di direttore delle vendite e della rete nel Paese sudamericano.

Nella nuova funzione Mourebrun risponderà a risponde a Ricardo Gondo, presidente di Renault Brasile, con l'incarico di migliorare l'esperienza dei clienti Renault lavorando con la rete di concessionari in tutto il Paese.

Nato in Francia Arnaud ha 45 anni ed è laureato in comunicazione sociale presso l'Universidade Positivo di Curitiba, ha conseguito un master in gestione strategica presso la PUC-PR e ha conseguito un MBA in gestione aziendale presso l'ISAE-FVG.

Dopo essere entrato in una divisione di logistica del Gruppo nel 1999 Mourebrun ha via via occupato posizioni di crescente responsabilità in Renault nell'ambito di supply chain, degli acquisti, delle vendite, del post-vendita e della qualità del servizio,occupandosi anche di attività relative a Nissan.





