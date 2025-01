Battaglia nuovo vicepresidente Fiat e Abarth in Sud America

Federico Battaglia è il nuovo vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth in Sud America, pozione che ha assunto in sostituzione di Alexandre Aquino che assume la responsabilità dell'area economia circolare, riportando a Paulo Solti, vicepresidente parts and services di Stellantis per il Sud America.

La posizione di vice presidente marketing e comunicazione del marchio per il Sud America che era di Battaglia viene affidata a Alessandra Souza, che torna in Brasile dopo essere stata nominata nel 2022 global director of digital & experience per il marchio Fiat con sede in Italia.

Con oltre 20 anni di solida esperienza nel settore automobilistico, Battaglia è stato nominato direttore marketing del marchio Fiat in Portogallo nel 2007. Dal 2011 ha guidato la divisione commerciale di Peugeot Brasil, dove ha ricoperto anche la carica di direttore marketing fino al 2016.

Laureato in ingegneria meccanica alla Scuola Politecnica dell'USP, Battaglia ha conseguito un master in marketing management presso l'università degli studi di Torino.



