Nominati vicepresidenti e comitato esecutivo di Ania

Il consiglio direttivo dell'Ania, presieduto dal presidente Giovanni Liverani, ha nominato i vicepresidenti e il comitato esecutivo. Come si legge in una nota dell'associazione che raggruppa le imprese assicurative, su proposta del presidente Liverani, il consiglio direttivo ha, quindi, nominato come vicepresidenti Giancarlo Fancel - Country Manager & Ceo Generali Italia; Andrea Novelli - amministratore delegato e direttore Generale di Poste Vita e presidente di Poste Assicura, Virginia Borla - amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Giacomo Campora - amministratore delegato e direttore Generale di Allianz. Il consiglio direttivo, inoltre, ha nominato il nuovo comitato esecutivo composto da Giancarlo Fancel - Country Manager & Ceoo Generali Italia; Andrea Novelli - amministratore Delegato e direttore Generale di Poste Vita e presidente di Poste Assicura; Virginia Borla - amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni; Giacomo Campora - amministratore Delegato e Direttore Generale di Allianz, Chiara Soldano - Ceo Axa Italia; Luca Filippone - direttore Generale Società Reale Mutua di Assicurazioni; Bruno Andrea Scaroni - amministratore delegato Gruppo Zurich Italia, Luigi Del Fabbro - presidente Mediolanum Assicurazioni e Mediolanum Vita, Cesare Caldarelli - amministratore delegato Vittoria Assicurazioni, Alberto Tosti - direttore generale di Sara Assicurazioni e Sara Vita.



