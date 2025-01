A Valle Barrios nuova posizione direttore produzione Horse

Miguel Valle Barrios è stato chiamato ad occupare la nuova posizione di direttore della produzione che Horse Powertrain ltd (con sede nel Regno Unito) ha creato per il complesso delle attività nel mondo. La divisione Horse è controllata pariteticamente dal Gruppo Renault e dalla cinese Geely. È stata creata nel 2024 ed ha una capacità globale di 3,2 milioni tra motori ICE e trasmissioni.

Valle Barrios proviene da Renault, essendo stato dal 2021 al gennaio di quest'anno responsabile dello stabilimento di Batilly, Gran Este (Francia) e tra il 2018 e il 2021 sub-direttore dell'impianto di fabbricazione a Palencia (Spagna).

Prima di quella data Valle Barrios - che è laureato al Politecnico di Madrid - ha lavorato in Jaguar Land Rover (2018-2008) e in Ford (2006-2008).



