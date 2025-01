Porsche Italia, cambi ai vertici dell'organizzazione

Nuovi incarichi all'interno dell'organizzazione Porsche Italia con Andrea Angeli che sarà nominato nuovo Direttore Vendite e Sviluppo Rete di Porsche Italia e Diego Lovisetto che assumerà il ruolo di Amministratore Delegato di Porsche Retail Italia.

Andrea Angeli ha maturato un'importante esperienza all'interno dell'organizzazione, prima come Brand Manager del Centro Porsche Udine, per poi gestire il processo di fusione e riorganizzazione che ha dato origine a Porsche Retail Italia nel 2023.

Diego Lovisetto, invece, vanta una lunga carriera in Porsche Italia, iniziata nel 1994 all'interno del reparto Marketing di cui è stato direttore dal 1998 al 2008, prima di assumere la responsabilità del dipartimento Vendite e Sviluppo Rete.

Entrambe le nomine sono volte alla valorizzazione delle competenze interne e a garantire continuità nella strategia di crescita.



