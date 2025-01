Leasys Italia, Andrea Pertica nominato General Manager

Andrea Pertica assume il ruolo di General Manager di Leasys Italia dopo aver maturato una vasta esperienza nel settore automotive e dei servizi finanziari.

"Accogliamo Andrea con grande entusiasmo nel ruolo di General Manager Italia - ha esordito Rolando D'Arco, CEO Leasys Group - Grazie all'esperienza e alle comprovate competenze, rappresenta una figura determinante, che saprà guidare il team italiano nel raggiungimento dei propri obiettivi; l'Italia è un mercato chiave per l'intero Gruppo Leasys e siamo certi che Andrea darà un importante contributo alla nostra crescita".

Laureato in economia a La Sapienza di Roma e con un master in management accounting & corporate finance, Andrea Pertica ha messo a frutto la sua formazione lavorando per le società FGA Capital e Leasys, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità negli anni dal 2013 al 2017. Successivamente, dal 2017 al 2021, ha acquisito incarichi direttivi a livello Europeo, presso le società FCA Bank con il ruolo di Head of Dealer Financing e in Leasys come CEO della business Unit che gestiva le attività di short term del gruppo, prima del lancio della nuova Leasys nel 2022.

A partire dalla fine del 2021 ha assunto in Santander Renting, la responsabilità del mercato italiano in qualità di CEO.

