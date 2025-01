Karin Dohm nuovo CFO settore Automotive di Continental

Dal prossimo primo aprile Karin Dohm sarà il nuovo cfo del settore Automotive del gruppo Continental, con la precisa finalità di guidare il percorso dell'azienda già avviato - attraverso l'IPO - verso l'indipendenza. Attuale direttore finanziario del gruppo Hornbach Karin Dohm assumerà la responsabilità nel consiglio esecutivo di contabilità, controllo, tesoreria, Iimposte, fusioni e acquisizioni oltre a gestione immobiliare, relazioni con gli investitori e IT.

Risponderà al ceo designato Philipp von Hirschheydt che ha commentato: 'Con la nomina di Karin Dohm, abbiamo raggiunto un'altra pietra miliare cruciale nel nostro percorso verso l'indipendenza'.

Subentrerà a Claudia Holtkemper che ha ricoperto questa posizione da maggio 2023 e assumerà una posizione diversa all'interno di Continental. Prima di diventare CFO nel board di Hornbach Group, Karin Dohm - che è laureata in economia - ha trascorso quasi dieci anni in vari ruoli di gestione globale presso Deutsche Bank. In precedenza, ha trascorso 15 anni nella consulenza e nella revisione contabile come partner presso Deloitte.



