Duncan Minto sarà il nuovo direttore finanziario di Renault

Duncan Minto sarà il nuovo direttore finanziario del gruppo Renault a partire dall'1 marzo, in sostituzione di Thierry Piéton. Lo annuncia il gruppo Renault in una nota. Duncan Minto è attualmente il direttore finanziario di Alpine, carica che ricopre dall'ottobre 2023.

Farà parte del leadership team, riportando al ceo di Renault Luca de Meo. "Grazie ai suoi 25 anni di esperienza nel settore finanziario e alla sua vasta conoscenza del Gruppo e dell'industria automobilistica, Duncan avrà tutte le carte in regola per continuare e addirittura accelerare le azioni già in corso", afferma de Meo. "Svolgerà un ruolo strategico - aggiunge - nella trasformazione del gruppo e nell'esecuzione del piano per liberare il pieno potenziale della nostra azienda".



