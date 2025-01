Dacia, Frank Marotte nuovo direttore marketing e vendite

Dal primo febbraio, Frank Marotte sarà il nuovo Direttore Marketing, Vendite e Operations del brand Dacia e riporterà direttamente a Denis Le Vot, CEO del brand appartenente al gruppo Renault.

"È con piacere e grande fiducia che do il benvenuto a Frank Marotte come Direttore Marketing, Vendite e Operations di Dacia - ha commentato il Denis Le Vot, CEO Dacia - La sua vasta esperienza nel settore automotive e la sua comprovata leadership lo rendono una risorsa preziosa per il brand. Con tutti i team Dacia, continuiamo a perseguire l'obiettivo di essere leader della mobilità accessibile".

Laureatosi presso l'Ecole Centrale Paris, Frank Marotte ha acquisito oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive: dapprima in Peugeot, dove ha iniziato la sua carriera nel 1993, ricoprendo diverse posizioni di direzione in Francia e all'estero. Nel 2008, è stato nominato responsabile della pianificazione prodotti di PSA Peugeot Citroën, supervisionando lo sviluppo di vari segmenti.

Nel 2013 ha cambiato maglia entrando a far parte di Toyota Motor in veste di Direttore Pianificazione Prodotti per l'Europa, la Russia e il Medio Oriente. Ha assunto l'incarico di supervisionare il portafoglio prodotti di Toyota in Europa ed è stato membro del Comitato Esecutivo di Toyota Motor Europe.

A luglio 2019, Frank Marotte è stato nominato Presidente e Direttore Generale di Toyota France, dove è stato responsabile della strategia e dello sviluppo delle attività di Toyota e Lexus in Francia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA