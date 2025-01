Lamborghini, Maurizio Leschiutta nuovo head of motorsport

Maurizio Leschiutta è il nuovo head of motorsport di Lamborghini e riporterà direttamente a Rouven Mohr, chief technical officer della casa del toro.

Con oltre 30 anni di esperienza nel motorsport, in passato ha lavorato per 11 anni in F1 nello sviluppo dei motori, ed è stato project leader nel programma LMDh di Bmw per il Fia Wec e l'IMSA, Leschiutta si occuperà, da quest'anno, di tutti gli aspetti legati ai programmi sportivi di Lamborghini Squadra Corse, a cominciare dalla 24 Ore di Daytona, che si svolgerà il 25 ed il 26 gennaio. Inoltre, il nuovo head of motorsport di Lamborghini lavorerà allo sviluppo ed alla gestione del prototipo SC63 LMDh impegnato per la seconda stagione nella classe GTP dell'IMSA, e si concentrerà sulle attività di customer racing relative alla Huracán GT3 EVO2 che correrà nei principali campionati GT internazionali. Tra i suoi compiti figurano anche la supervisione dei test della nuova Temerario GT3, che anticipano la sua presentazione al pubblico, e dei tre campionati monomarca del Lamborghini Super Trofeo 2025 che si correranno in Europa, Nord America ed Asia.

"È con grande piacere che entro a far parte di Lamborghini Squadra Corse - ha affermato Leschiutta - per me è un traguardo importante diventare parte di un nome e di una struttura così affermati e rispettati".



