Mazda, Erika Giandomenico used car & fleet account manager

Cambio di ruolo per Erika Giandomenico in Mazda Italia, che entra nella direzione sales, as e dealer development, in qualità di used car & fleet account e manager, per contribuire alla gestione del programma usato best selection ed alla crescita del business mediante l'identificazione e l'acquisizione di nuovi clienti.

Risponderà al direttore vendite Severino Rea, mentre il suo ruolo di pr and press manager verrà ricoperto, ad interim, da Claudio Di Benedetto, attualmente marketing, pr & cx director, che sarà coadiuvato da Simona Zeppa, la quale ha avviato la collaborazione con Mazda nel mese di luglio 2024 ed a cui sono stati affidati il coordinamento degli eventi e le comunicazioni con la stampa.

Liliana Del Pozo continuerà ad occuparsi del coordinamento delle attività di gestione ed assegnazione del parco auto.





