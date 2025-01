Thomas Hilse, il ceo di Magirus, lascia il gruppo Iveco

Il ceo di Magirus Thomas Hilse, presidente della divisione antincendio di Iveco, lascia il gruppo e l'annuncio viene fatto subito dopo la notizia del closing della vendita al private equity tedesco Mutares.

"Voglio ringraziare Thomas per la passione, il duro lavoro e la leadership. È entrato in Iveco nel 2019 come Brand President ed è stato un membro chiave del Senior Leadership Team di Iveco Group sin dalla sua fondazione nel 2022 - commenta Olof Persson, ceo di Iveco Group - Thomas ha guidato il business Firefighting, compreso il lancio a settembre del nuovo portafoglio di mezzi antincendio Magirus, che sarà il punto di partenza per gli anni a venire".



