Giorgio Contu è il nuovo Communication manager di Dacia e Alpine

Novità nella direzione Comunicazione del Gruppo Renault Italia. Giorgio Contu entra a far parte del team in qualità di Communication manager per i brand Dacia e Alpine. Nella sua funzione, riporta a Carlo Leoni, Communication Director del Gruppo.

Con l'arrivo di Contu, la direzione Comunicazione del Gruppo Renault Italia rivede la sua organizzazione affidando a Paola Rèpaci la responsabilità della comunicazione di Renault, Renault Group (compresa Ampere) e Mobilize, mentre a Giorgio Contu la comunicazione dei brand Dacia e Alpine.

Quarantotto anni, sposato, Contu ha maturato un'esperienza di 25 anni nel settore automotive, lavorando per diversi brand del gruppo Stellantis, tra cui Citroën, Ds Automobiles, Alfa Romeo, Lancia e Peugeot. Una carriera che gli ha permesso di ricoprire ruoli di crescente responsabilità in diverse aree del marketing, dall'advertising al media planning, passando per digital, CRM, la gestione di eventi, la comunicazione e le pubbliche relazioni.

