Polizia Stradale, Luciana Giorgi nuovo dirigente ad Alessandria

Arriva da Belluno il vice questore Luciana Giorgi, nuovo dirigente della Polizia Stradale di Alessandria. Subentra ad Alfredo Magliozzi, che lascia la città piemontese per ricoprire l'incarico di dirigente a Bari.

Originaria di Roma, laureata in giurisprudenza, Luciana Giorgi è in Polizia dal 21 marzo 2000. Ha lavorato nella Polstrada di varie province del centro e del nord Italia. Dopo alcuni anni a Belluno, la nuova dirigente è "fiera e orgogliosa - si legge in un comunicato stampa - di essere stata destinata a una realtà così prestigiosa e importante".



