Parker è nuovo ceo di Hyundai e Genesis Motor North America

Dal prossimo primo gennaio Randy Parker sarà il nuovo chief executive officer di Hyundai e Genesis Motor North America. Succede in questa posizione a José Muñoz che è stato nominato presidente e ceo della Casa madre Hyundai Motor Company.

Nella nuova posizione Parker guiderà tutte le operazioni e le funzioni di Hyundai negli Stati Uniti, in Canada e in Messico e quelle di Genesis (il brand premium del Gruppo) negli Stati Uniti e in Canada, e sarà anche responsabile della supervisione degli stabilimenti di produzione Hyundai in Alabama e Georgia.

Parker è entrato in azienda nel 2019 come vicepresidente delle vendite nazionali e nel febbraio 2021 è stato promosso a vicepresidente senior. Nell'agosto 2022, Parker è stato promosso a ceo di Hyundai Motor America, diventando - si legge nel comunicato dell'azienda - il primo afroamericano a guidare un importante mercato regionale del costruttore.

Laureato in scienze alla Texas Christian University e titolare di master ottenuti presso Harvard e Penn State, Parker prima di entrare in Hyundai, è stato vicepresidente di Iinfiniti North America.

Ha maturato anche oltre tre decenni di esperienza nel settore automobilistico e ruoli di leadership presso General Motors (GM), GM Acceptance Corporation (GMAC) e Nissan.

In quest'ultima azienda Parker ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di divisione, vendite e marketing di veicoli commerciali leggeri (LCV) globali, dove era responsabile dell'unità aziendale LCV della Casa automobilistica con sede a Yokohama, in Giappone.

