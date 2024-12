Engström nominato nuovo chief operating officer di Polestar

Polestar ha nominato Jonas Engström, che dal luglio 2023 era head of operations, nuovo chief operating officer (coo) dell'azienda controllata da Volvo e da Geely. Engström, in qualità di coo, avrà l'obiettivo principale di fornire i programmi automobilistici in crescita e la supervisione delle operazioni quotidiane di Polestar.

Collaborerà inoltre a stretto contatto con Michael Lohscheller ceo di Polestar per tradurre la strategia e la visione dell'azienda in piani attuabili. Engström ha oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico ed è entrato a far parte di Polestar nel 2021 come head of product and program.

In precedenza ha ricoperto diversi ruoli di leadership senior presso Volvo Cars in cui era entrato nel 2002. E' stato head of strategy and business; head of strategy & business ownership per le serie 40 & 60 e vice president product strategy & vehicle line management Asia Pacific.

